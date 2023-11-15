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Roblox сообщила о запуске видеочатов Connect — данная «фича» позволит пользователям общаться с другими игроками с помощью аватаром по видеосвязи прямо во время игровой сессии. Запуск новой функции должен состояться до конца текущего года.
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Разработчики Connect сообщили, что в Roblox аватары будут имитировать мимику и жесты пользователей, а сами аудиозвонки можно будет устраивать и проводить в общей виртуальной среде. Для совершения вызова пользователю придётся подтвердить, что ему больше 13 лет. Зато он сможет в свободном режиме блокировать ненужные разговоры и отклонять нежелательные звонки. Также важно наличие подтверждённого телефона или идентификатора.
Также у Roblox в планах значится открытие исходного кода Connect. По замыслу компании, это должно помочь сторонним разработчикам интегрировать возможности вызовов, а также заняться исследованием новых режимов камер и использованием ресурсов среды с задействованными модулями EmoteBar 15.
Напомним, чуть ранее Roblox представил чат-бота на базе искусственного интеллекта Roblox Assistant, который умеет создавать виртуальные миры на игровые платформы.