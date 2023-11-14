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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Глава OpenAI подтвердил факт разработки GPT-5 его компанией
А кто сомневался?

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Глава OpenAI Сэм Альтман в интервью Financial Times официально подтвердил, что его компания уже занимается разработкой GPT-5. Сроки появления новой версии мультимодальной большой языковой модели пока не озвучиваются.

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При обучении GPT-5 разработчики используют не только информацию, находящуюся в открытом доступе в интернете, но и с применением внутренних баз данных многих крупных IT-компаний, которые сотрудничают с OpenAI. Очевидно, что пятая версия языковой модели будет ощутимо сильнее предыдущей. Причём, настолько, что сам Сэм Альтман не берётся прогнозировать, на что будет способна новая нейросеть. В одном из своих последних разговоров с журналистами глава OpenAI пообещал создать ИИ, которые не будет уступать человеку в общении и мысленном разговоре.

Также Сэм Альтман подтвердил, что GPT-5 будет намного сложнее своих предшественниц. Разработчики, которые сейчас занимаются проработкой нейросети, убеждены, что у неё будет множество новых возможностей.

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«Пока мы не начнём тренировать эту модель, для нас это забавная игра в угадайку. Мы поставили перед собой цель стать лучше, поскольку по правилам безопасности важно прогнозировать её возможности. Я не могу сказать, что именно GPT-5 собирается сделать уникального, чего не делала GPT-4», — подытожил Альтман.

#openai #gpt 5
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