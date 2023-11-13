Некоторое время IDE будет бесплатной.

Состоялся запуск публичного превью интегрированной среды разработки CLion Nova — соответствующая информация появилась в официальном блоге JetBrains. Новая среда предназначена для языков программирования С/C++, она работает на том же движке, что и расширение ReSharper вкупе со средой разработки для .NET Rider. Разработчики сервиса сообщили, что старая версия IDE теперь доступна под кодовым названием Classic.

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Напомним, первый движок C++ компания JetBrains разработала для среды разработки для iOS и macOS под названием AppCode. Сам движок являлся частью платформы IntelliJ и, как утверждается, не особо подходил под особенности языка C++. Чуть позже команда поддержки сервиса реализовала вспомогательное решение на основе clangd, которое отслеживало ошибки в коде, а также выделяла их и предлагала готовый набор решений.

Позже JetBrains запустила третий движок, который и сейчас используется в расширении ReSharper C++ для Visual Studio и среды разработки Rider. Именно его адаптированная версия и перекочевала в CLion. Версия Nova содержит в себе два движка — на основе clangd и из ReShaper/Rider. Как утверждают разработчики, подобный дуализм обеспечил ускорение индексации текста и системы поиска. JetBrains сумела реализовать в новой среде более отзывчивый пользовательский интерфейс, добавила новые типы подсказок к коду и сортировку директив #include. Наконец, выделение фрагментов кода тоже стало работать быстрее.

JetBrains на этапе запуска CLion Nova напоминает, что с переходом на эту среду разработки у пользователей могут возникнуть следующие проблемы:

реакции на ввод с клавиатуры могут отличаться;

ИИ-помощники пока не работают;

не все виды настроек из версии Classic переедут в Nova при первом запуске;

Objective-C, CUDA и часть специализированных расширений компилятора пока не поддерживаются.

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В настоящий момент CLion Nova доступна бесплатно в менеджере приложений JetBrains Toolbox. Разработчики заверяют, что среда будет оставаться бесплатной до тех пор, пока компания не доведёт до конца слияние версий Nova и Classic.