Обновления для ОС перестали выходить с 10 декабря 2019 года.

Внимательные пользователи обратили внимание на тот факт, что компания Microsoft закрыла почти все сервисы магазина приложений для мобильной операционной системы Windows 10 Mobile. Теперь со смартфоном на базе этой ОС нельзя открыть основную страницу магазина приложений, а страницы обновлений и загрузки программ работают не совсем правильно.

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Также с недавних пор немногочисленные пользователи устройств на Windows 10 Mobile начали отмечать, что на страницах сведений о приложениях появляются ошибки соединений с сервером Microsoft. Более того, купленные приложения у большинства людей недоступны для скачивания в магазине, а в рекомендациях пропали даже описания программ.

Напомним, Microsoft ещё 10 декабря 2019 года объявила о том, что пользователи Windows 10 Mobile перестанут получать обновления — это связано с окончанием поддержи ОС. А с января 2021-го редмондцы прекратили поддержку приложений Office для Windows 10 Mobile.

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Что до самой Microsoft, то сейчас она просто порекомендовала пользователям своей мобильной ОС перейти на портативные устройства под управлением ОС Android или iOS.