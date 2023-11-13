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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft закрыла большинство сервисов магазина приложений для Windows 10 Mobile
Обновления для ОС перестали выходить с 10 декабря 2019 года.

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Внимательные пользователи обратили внимание на тот факт, что компания Microsoft закрыла почти все сервисы магазина приложений для мобильной операционной системы Windows 10 Mobile. Теперь со смартфоном на базе этой ОС нельзя открыть основную страницу магазина приложений, а страницы обновлений и загрузки программ работают не совсем правильно.

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Также с недавних пор немногочисленные пользователи устройств на Windows 10 Mobile начали отмечать, что на страницах сведений о приложениях появляются ошибки соединений с сервером Microsoft. Более того, купленные приложения у большинства людей недоступны для скачивания в магазине, а в рекомендациях пропали даже описания программ.

Напомним, Microsoft ещё 10 декабря 2019 года объявила о том, что пользователи Windows 10 Mobile перестанут получать обновления — это связано с окончанием поддержи ОС. А с января 2021-го редмондцы прекратили поддержку приложений Office для Windows 10 Mobile.

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Что до самой Microsoft, то сейчас она просто порекомендовала пользователям своей мобильной ОС перейти на портативные устройства под управлением ОС Android или iOS.

#microsoft #windows 10 mobile
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Китя.
14:39
То что б.у выгоднее покупать это да. но пиндеть что Core i9-9900K лучше Ryzen 5800X3D не позорься если нубик. приложил скрин с 5800х как он трахает 11900к. а про 9900K вообще даже и речи нет.
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
si-cat
14:33
"..Также, как вариант, можно снять одну-две боковые стенки и/или верхнюю крышку корпуса, что может положительно сказаться на охлаждении процессора и видеокарты..." А нафига тогда эта полуметровая фигн...
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Апшеронский скакел
14:31
Чуть слабее был 3700х, примерно на 10 ФПС отставал от 9900,но ту сумму, что просили за 9900... Да ну его нафиг этот 9900
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14:29
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