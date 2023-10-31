Для этого человека даже не нужно добавлять в друзья в соцсети.

Команда разработки «VK Мессенджера» сообщила о реализации возможности начать диалог с помощью данного приложения по номеру телефона, а также о добавлении новых инструментов для персонализации чатов.

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Для того, чтобы написать собеседнику в «VK Мессенджере», вовсе не обязательно добавлять его в друзья «ВКонтакте» или в контакты телефонной книги. Это позволит пользователям связываться по номеру телефона с новыми знакомыми — соседями, однокурсниками и коллегами. К тому же, собственная нейросеть социальной сети позволяет с помощью алгоритмов машинного обучения выявлять подозрительные аккаунты и ограничивать для них использование новой функции, ограждая тем самых пользователей от спама.

Также «VK Мессенджер» получил новые возможности для кастомизации: динамические фоны чатов, которые адаптируются под тему приложения — тёмную или светлую. Данная функция работает в приложениях на Android и вскоре должна появиться на iOS. Ещё в программе стали доступны новые уникальные трафареты для видеосообщений: солнце, цветок, печенька, гексаэдр.

Собеседники получили быстрый доступ к просмотру опубликованных историй друг друга: они отображаются в списке чатов по нажатию на фото профиля. Управлять функцией можно в настройках.

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Напомним, ранее «VK Мессенджер» внедрил функцию расшифровки видеосообщений в текст. Данная технология основана на собственных разработках «ВКонтакте» и способна понимать неразборчивую речь и неформальную лексику, разбивать текст на предложения и смысловые блоки.