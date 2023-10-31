Это сделано с целью облегчения перехода на полностью российское ПО.

Российские компании-разработчики программного обеспечения начали предлагать свои продукты в рамках так называемых «универсальных лицензий» для Windows и Linux. По задумке, такое новшество должно помочь с переходом на российское ПО тем предприятиям, которым это нужно сделать в рамках законодательных требований.

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Денис Суховей, руководитель департамента развития технологий разработчики ИБ-решений «Аладдин», в интервью российским СМИ рассказал, что подобные пакетные решения позволят «приобрести сертифицированный софт под Linux и вместе с этим получить право использовать софт компании под Windows». По словам топ-менеджера, универсальная лицензия предназначена для ситуаций, «когда бюджетные ограничения уже не позволяют закупать софт для Windows, но закупать Linux ещё рано».

Журналисты выяснили, что компании «Мой офис», PIX Rovotics и «Глазар» уже сообщили о намерении продавать универсальные лицензии с правом использовать свои продукты на Windows и Linux. Так, директор по продуктовому маркетингу «Мой офис» Пётр Щеглов дал понять, что компания предоставляет подобную возможность «с момента выхода своих продуктов на рынок в 2016 году». А в случае с «Глазар» речь пока идёт просто о разработке версии ПО для Linux: «Но те, кто сейчас заказывает или пилотирует систему на Windows, в ближайшем будущем получат возможность установки пакета на Linux-ядре без дополнительной платы — по крайней мере, если не требуются работы по интеграции».

Практика использования единой лицензии для разных ОС существует уже давно — это особенно актуально для программного обеспечения по подписке. В России же подобные лицензии могут стать актуальными в рамках указа, запрещающего использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры. Банки, телеком-операторы, ТЭК и другие предприятия подобного толка должны к 1 января 2025 года перейти полностью на российское ПО.

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Руководитель комитета по кибербезопасности АРПП «Отечественный софт» Роман Карпом заявил следующее: «Такие лицензии позволят, пока компания переходит с одной ОС на другую, не ставить закупки нового прикладного ПО на паузу».