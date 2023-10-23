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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft открыла доступ к чат-боту Security Copilot для некоторых корпоративных клиентов
Это ИИ-сервис, предназначенный улучшить ситуацию с кибератаками.

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Компания Microsoft ещё в марте текущего года представила Security Copilot — ИИ-инструмент на базе GPT-4, который распознавать кибератаки в тех случаях, когда их явных признаков не наблюдается. Разработка предназначается в помощь сотрудникам информационной безопасности для оперативного выстраивания защиты от действий злоумышленников. А сейчас стало известно, что указанный чат-бот для кибербезопасности открыт в режиме раннего доступа отдельным корпоративным клиентам.

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Редмондцы обучают Security Copilot на большом массиве данных по направлению ИБ, данный ИИ-бот в состоянии мгновенно сформировать отчёты об инцидентах, умеет распознавать запросы на естественном языке и анализировать вредоносное ПО в режиме реального времени.

Microsoft утверждает, что их ИИ-помощник даже в ранней своей версии помогает пользователям сэкономить до 40 % времени на выполнении основных задач по обеспечению безопасности благодаря возможности написания сложных вопросов на естественном языке и глубокому анализу инцидентов со стороны системы.

Редмондцы уверяют, что Security Copilot может повысить уровень подготовленности всего отдела безопасности в компании клиента. Как и любой подобный И-ассистент, он также сильно экономит время сотрудников, высвобождая ресурс для других проектов.

Для регистрации в программе раннего доступа Security Copilot нужно связаться с представительством Microsoft (кажется, это не актуально для РФ и РБ по объективным причинам), предварительно посетив официальный сайт поставщика для получения нужных инструкций.

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Security Copilot интегрирован в платформу Microsoft 365 Defender Extended Detection and Response. Участники программы могут рассчитывать на бесплатный доступ к данным Threat Intelligence в Microsoft Defender.

#microsoft #security copilot
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