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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск готов предложить два новых тарифа на подписку в социальной сети X
Они повысят гибкость в вопросе необходимости просмотра рекламы.

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Плата за подписку Twitter Blue (X Premium) по цене $8 в месяц для пользователей социальной сети, ныне известной под именем X, в своё время вводилась Илоном Маском (Elon Musk) под флагом борьбы с ботами. Как отмечает CNBC, вчера владелец социальной сети заявил о намерениях добавить ещё два тарифа для подписчиков, один из которых предложит клиентам полный набор функций, но без снижения количества просматриваемой рекламы, а второй будет более дорогим, но позволит вообще не просматривать рекламу.

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Источник изображения: Getty Images

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Пока сложно сказать, как эта инициатива пересекается с недавно запущенным на Филиппинах и в Новой Зеландии экспериментом, который подразумевает взимание платы в размере $1 в год со всех пользователей двух регионов, которые хотят иметь возможность обмениваться информацией на страницах социальной сети X, а не просто её читать и просматривать. Когда будут введены новые тарифные планы для остальных пользователей, Илон Маск не уточнил.

#илон маск #twitter #twitter и илон маск #платная подписка
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