Но пока только в Новой Зеландии и Филиппинах, в рамках эксперимента.

Единственным действенным инструментом, способным оказывать влияние на деятельность пользователей своей социальной сети X, ранее известной как Twitter, Илон Маск (Elon Musk) считает материальный барьер, если судить по его свежим инициативам. Как поясняет Bloomberg со ссылкой на запись в корпоративном блоге, в Новой Зеландии и на Филиппинах социальная сеть X начала проводить эксперимент по борьбе с ботами и спамерами, введя для вновь регистрируемых пользователей, которые хотели бы распространять информацию на страницах сети, обязательную годовую подписку стоимостью в $1.

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Источник изображения: X

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Как считает Илон Маск, такая мера позволит уменьшить количество ботов и спамеров на страницах X, но сохранит за добросовестными пользователями возможность делиться информацией. Подписка требуется для публикации информации, ответа на сообщения, распространения ссылок и банального выражения одобрения через так называемый лайк. Филиппины, как предполагается, избраны в качестве экспериментальной площадки из-за большого количества поддельных учётных записей. На уже существующих пользователей X новые требования оформлять подписку не распространяются. Новые пользователи в указанных странах могут в качестве альтернативы выбрать и премиальную подписку за $7,99 в месяц, которая даёт большие привилегий и должна сократить количество просматриваемой рекламы.