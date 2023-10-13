Valve ждёт «фикса» от AMD.

Вчера, 12 октября, компания AMD выпустила драйвер 23.10.1 для своих видеокарт, в котором появилась функция Anti-Lag+ в Counter-Strike 2. Спустя очень короткое время владельцы устройств стали жаловаться на полученные VAC-баны в шутере, хотя никаких нарушений правил с их стороны не было.

реклама

Очень скоро в сообществе игроков пришли к очевидному выводу, что стало причиной блокировки. Следом последовали советы другим игрокам не загружать обновления драйвера до версии 23.10.1 или же не включать параметр Anti-Lag+. Сотрудники Valve в свою очередь тоже быстро обратили внимание на проблему и рассказали, что она связана с автоматическим внесением правок в файл engine.dll при активированной функции Anti-Lag+.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Valve также рассказала, что в данный момент ждёт выпуска исправления со стороны AMD, чтобы снять VAC-баны с несчастных обладателей «красных» видеокарт, которые успели обновить драйвер и зайти в игру. Разработчики, как и сообщество игроков, посоветовали не включать Anti-Lag+ до исправления всех технических проблем.