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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Владельцы видеокарт от AMD получили VAC-баны в Counter-Strike 2 из-за функции Anti-Lag+
Valve ждёт «фикса» от AMD.

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Вчера, 12 октября, компания AMD выпустила драйвер 23.10.1 для своих видеокарт, в котором появилась функция Anti-Lag+ в Counter-Strike 2. Спустя очень короткое время владельцы устройств стали жаловаться на полученные VAC-баны в шутере, хотя никаких нарушений правил с их стороны не было.

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Очень скоро в сообществе игроков пришли к очевидному выводу, что стало причиной блокировки. Следом последовали советы другим игрокам не загружать обновления драйвера до версии 23.10.1 или же не включать параметр Anti-Lag+. Сотрудники Valve в свою очередь тоже быстро обратили внимание на проблему и рассказали, что она связана с автоматическим внесением правок в файл engine.dll при активированной функции Anti-Lag+.

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Valve также рассказала, что в данный момент ждёт выпуска исправления со стороны AMD, чтобы снять VAC-баны с несчастных обладателей «красных» видеокарт, которые успели обновить драйвер и зайти в игру. Разработчики, как и сообщество игроков, посоветовали не включать Anti-Lag+ до исправления всех технических проблем.

#amd #valve #counter strike 2
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