Плюс ещё штраф и проценты. Но редмондцы намерены бороться.

Вчера, 11 октября, в Сети появился документ, в котором идёт речь и компании Microsoft, которая на протяжении многих лет пытается решить вопросы и устранить все разногласия с налоговой службой США. Речь идёт о деятельности редмондцев в период с 2004 по 2013 годы. В федеральном органе считают, что Microsoft должна уплатить свыше 29 миллиардов долларов налогов. К этой сумме будут ещё начислены накопившиеся проценты и штраф за неуплату.

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Претензии к Microsoft касаются того, как компания в период с 2004 по 2013 годы распределяла свою прибыль между разными странами и юрисдикциями. Сами редмондцы говорят о том, что налоговая служба не учитывает сумму в размере до 10 миллиардов долларов, которые уже были уплачены. Разумеется, Microsoft намерена обжаловать решение налоговой службы США. Эксперты считают, что только этот процесс может затянуться на несколько лет, после чего плавно подведёт обе стороны к суду. Поставщик Windows готов отстаивать свои позиции на всех уровнях и во всех разбирательствах. Оно и понятно — сумма на кону стоит действительно серьёзная.

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Напомним, информация о непростых взаимоотношениях между Microsoft и налоговыми органами «всплыла» параллельно с тем, как стало известно о скором закрытии сделки по покупке Activision Blizzard почти за 70 миллиардов долларов.