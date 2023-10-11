Это от 14 до 16 % годовой операционной прибыли Apple.

Аналитики из компании Bernstein решили напомнить общественности о существовании соглашения между технологическими гигантами Apple и Google, в рамках которого последняя является основным поисковиком на iOS-устройствах. В новом отчёте аналитиков указывается, что Google ежегодно выплачивает Apple от $18 млрд до $20 млрд, что в два раза выше предыдущих оценок разных компаний.

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Специалисты из Bernstein уверяют, что $18-20 миллиардов составляют от 14 до 16 % годовой операционной прибыли Apple. Расчёты аналитиков произведены на основе публичных документов Apple и с учётом анализа затрат Google на привлечение трафика. Здесь следует напомнить, что сами Google и Apple не отрицают факт существования подобного эксклюзивного соглашения, но финансовые детали сотрудничества до настоящего момента не предоставляли.

Bernstein поделились результатами своего анализа на фоне антимонопольного разбирательства со стороны Министерства юстиции США против Google. Если что, компанию обвиняют в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке, которое препятствует развитию конкурентов. Участники рынка и аналитики высказывают осторожные предположения о том, что Google это дело проиграет.

В случае проигрыша компании могут запретить платить своим партнёрам за то, чтобы они использовали её поиск в качестве основного. Ведь Google также заключила подобные соглашения с другими компаниями, среди которых есть как производители оборудования (Samsung), так и разработчики программного обеспечения (Google).

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Аналитики из Bernstein также считают, что в случае проигрыша антимонопольного дела Google компания Apple начнёт предлагать пользователям установку основного поисковика при первоначальной настройке устройства. В конце концов, купертинцы могут заняться разработкой своего поисковика. В ближайшие месяцы развязки антимонопольного разбирательства не стоит, поскольку в подобных случаях компания может закидать суд апелляциями (их разбор тоже займёт определённое время).