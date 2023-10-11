Редмондцы признали Visual Basic Script морально устаревшим.

Компания Microsoft официально признала устаревшим язык сценариев для веб-разработки VBScript, который также известен как Visual Basic Script. Редмондцы убеждены, что язык программирования, представленный ещё в 1996 году, имеет ряд недостатков в системе безопасности. Именно поэтому компания не будет его поддерживать в будущих версиях операционной системы Windows.

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В заявлении по поводу отказа от использования VBScript представители Microsoft написали следующее: «VBScript устарел. В следующих редакциях операционной системы Windows язык VBScript будет доступен как функция по запросу до его полного удаления из операционной системы. Изначально функция VBScript по запросу будет предустановлена для того, чтобы обеспечить её бесперебойное использование, пока вы готовитесь к отказу от использования VBScript».

Напомним, ранее VBScript был интегрирован в браузер Internet Explorer, а также являлся для Microsoft важной составляющей по части укрепления позиций в Сети. Но, к сожалению, полноценного развития язык не получил, — в отличие от того же JavaScript. И в 2019 году он был исключён из IE.

Работа VBScript в качестве «функции по запросу» предполагает, что отныне язык не будет являться составной частью Windows по умолчанию. Но у пользователя останется возможность добавить его в свою среду разработки самостоятельно.

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Скорее всего, отказ от использования VBScript со стороны Microsoft обусловлен не только вопросами безопасности, но и отказом от развития морально устаревшего Internet Explorer. Специалисты по безопасности не раз отмечали, что уязвимости VBScript часто используются для распространения различных вредоносных программ.