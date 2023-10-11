Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft намерена убрать из Windows язык сценариев VBScript
Редмондцы признали Visual Basic Script морально устаревшим.

реклама

Компания Microsoft официально признала устаревшим язык сценариев для веб-разработки VBScript, который также известен как Visual Basic Script. Редмондцы убеждены, что язык программирования, представленный ещё в 1996 году, имеет ряд недостатков в системе безопасности. Именно поэтому компания не будет его поддерживать в будущих версиях операционной системы Windows.

реклама

В заявлении по поводу отказа от использования VBScript представители Microsoft написали следующее: «VBScript устарел. В следующих редакциях операционной системы Windows язык VBScript будет доступен как функция по запросу до его полного удаления из операционной системы. Изначально функция VBScript по запросу будет предустановлена для того, чтобы обеспечить её бесперебойное использование, пока вы готовитесь к отказу от использования VBScript».

Напомним, ранее VBScript был интегрирован в браузер Internet Explorer, а также являлся для Microsoft важной составляющей по части укрепления позиций в Сети. Но, к сожалению, полноценного развития язык не получил, — в отличие от того же JavaScript. И в 2019 году он был исключён из IE.

Работа VBScript в качестве «функции по запросу» предполагает, что отныне язык не будет являться составной частью Windows по умолчанию. Но у пользователя останется возможность добавить его в свою среду разработки самостоятельно.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Скорее всего, отказ от использования VBScript со стороны Microsoft обусловлен не только вопросами безопасности, но и отказом от развития морально устаревшего Internet Explorer. Специалисты по безопасности не раз отмечали, что уязвимости VBScript часто используются для распространения различных вредоносных программ.

#microsoft #windows #vbscript
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft полностью убрала возможность бесплатного обновления с Windows 7 и 8 на Windows 10 и 11
Intel намекает на выход новой версии Windows в следующем году
СМИ: Сделка между Microsoft и Activision Blizzard будет закрыта 13 октября — это будет пятница
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
17
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
82
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Таблетка для "идеального солдата" США
8
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
3
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
7

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_03081
17:29
""Практически каждый украинец после войны будет нуждаться в психологической помощи. Такое заявление сделал Министр здравоохранения Ляшко: «По данным последних опросов, почти 90% украинцев сейчас имею...
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
Deneb inside
17:28
Жаль, что страдают обычные мирные люди, все-таки израиль херачит без разбора по всем подряд
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
32Влад32
17:27
Я бы сказал - раньше надо было думать. Но скажу так: еще не поздно.
В сети появилась антиреклама украинской мобилизации
Юрий Филатов
17:24
Там была одна ракета с осколочной БЧ. Они уже не первый раз светятся. Страшная штука. Осколками два футбольных поля покрывает
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
Алексей Каверин
17:12
Есть нюанс. За 50 лет много чего изменилось.
Израиль может начать войну на пять фронтов
Dakar Техно - Грааль
17:11
вот на что я перейду с oneplus 8pro
Характеристики камеры OnePlus 12 показывают, что компания значительно улучшила оптику
Тилька Шмидт
17:08
Выдержит, проблема в том, что кто(конгресс) дает резолюцию на выделение денег, категорически поставили ультиматум деду и его дружкам в администрации, ни какой помощи Украине)))))
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Тилька Шмидт
17:05
Украинцам ни хера не светит, в США очень сильная еврейская диаспора, у них до хрена власти, связей в высших эшелонах власти, они продавят свое, в отличие от украинцев.
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Михаил Авраменко
17:04
Очередная глава истории падения "успешных" крипточмайнеров 😗
Крупнейший производитель оборудования для майнинга не может выплачивать зарплаты сотрудникам
Vergo
17:03
На заре этого государства его уже активно ненавидели соседи, и хотели сожрать. Двинули превосходящие силы. Но у него были весьма обстреляные кадры, они смогли соседям дать убедительный ответ. Сейчас с...
Израиль может начать войну на пять фронтов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем