«Кайф!», — прокомментировал своё назначение сам блогер.

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила о назначении Артемия Лебедева на должность директора по дизайну социальной сети. В новой должности он будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать принципы и подходы к работами над пользовательскими интерфейсами, а также разрабатывать общее видение дизайна всего сервиса.

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Специалисты из «ВКонтакте» напоминают, что Артемий Лебедев — это известный российский дизайнер, основатель и генеральный директор дизайнерской компании Студия Артемия Лебедева. За свою почти 30-летнюю историю его компания реализовала более пяти тысяч проектов с крупными брендами, лидерами мнений и общественными организациями.

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«Артемий присоединился к команде ВКонтакте, чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», — сообщает пресс-служба сервиса. Что до нового директора по дизайну, то своё назначение он прокомментировал максимально коротко: «Кайф!».