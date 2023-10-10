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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Autodesk объявила о завершении процесса ликвидации своего российского подразделения
Решение было принято ещё в ноябре 2022-го, если что.

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Компания Autodesk, которую мы знаем как разработчика программного обеспечения для дизайна, 3D-моделирования, проектирования и других задач, объявила о завершении ликвидации своего российского подразделения. Данная информация о разработчике AutoCAD, 3ds Max и Revit уже появилась в ЕГРЮЛ.

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Ликвидация юридического лица, зарегистрированного в России ещё в 2007 году, была инициирована в декабре прошлого года. На тот момент, как сообщают журналисты российских СМИ, у российского подразделения не было незавершённых арбитражных дел.

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Напомним, Autodesk приняла решение приостановить свою деятельность в России в начале марта 2022 года. А само решение о ликвидации было принято в ноябре, но официально об этом объявили только 14 декабря. Компания тогда особым образом давала понять, что готова рассмотреть дополнительные ограничения в случае расширения санкций против РФ и РБ.

#autodesk #autocad #3ds max #revit
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