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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Apple отключила российскую версию своего сайта, но страницы со справочными материалами трогать не стала
Российская версия сайта перестала обновляться ещё в марте 2022-го.

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Пользователи в Сети заметили, что компания Apple отключила российскую версию своего сайта. Поэтому сейчас при переходе в разделы портала можно увидеть только справочные материалы. У русскоязычных пользователей осталась только возможность узнать информацию о технической поддержке и настройке устройств.

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Если перейти на сайте Apple во вкладку «Магазин» (речь, разумеется, идёт о русскоязычной версии), то там высветится сообщение о том, что он в данный момент закрыт. Напомним, купертинцы перестали обновлять российскую версию сайта ещё в марте 2022 года, но до 7 октября 2023 года Apple оставляла возможность получить информацию об устройствах, актуальных на момент приостановки деятельности компании в России.

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Что до белорусской версии сайта, которую тоже перестали обновлять в марте 2022-го, то на ней есть информация по прошлогодним устройствам Apple — например, о линейке iPhone 13.

#apple
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