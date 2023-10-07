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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Intel намекает на выход новой версии Windows в следующем году
И делает это с прошлого месяца.

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Технологическая конференция Citi с участием финансового директора Intel Дэвида Зинснера (David Zinsner) завершилась месяц назад, но его высказывания относительно будущей версии Windows привлекли внимание ряда зарубежных изданий только сейчас. По мнению представителя компании, 2024 год в целом будет весьма удачным для клиентского рынка именно из-за грядущего обновления Windows.

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Источник изображения: Microsoft

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Как пояснил Зинснер, парк компьютеров, находящихся в эксплуатации, достаточно стар и требует обновления, поэтому с учётом фактора Windows процесс модернизации аппаратной базы может быть запущен в следующем году. Поскольку к таким явлениям обычно приводит выпуск именно полноценной версии Windows, то речь могла идти о так называемой Windows 12, которую в последнее время активно обсуждают в профильных новостях. Если учесть, что Intel готовит к выходу на рынок процессоры с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, то в комплексе с наличием поддержки на уровне Windows данная способность дополнительно послужит стимулом к покупке новых ПК клиентами.

#intel #windows #windows 12
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