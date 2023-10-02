Плановый перевод госструктур на российское ПО продолжается.

Аппарат Госдумы приобрёл для депутатов и административных работников парламента 1800 лицензий российских аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Об этом рассказал российским СМИ технический директор поставщика лицензий Step Logic Станислав Дарчинов.

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Журналистам стало известно, что вместо Windows аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, а вместо Microsoft Office — пакет «Мойофис». Были куплены бессрочные лицензии с трёхлетним сроком получения обновлений, общая сумма покупки двух решений составила около 52 миллионов рублей.

На портале госзакупок размещена была указана точная сумма сделки — почти 52,5 миллиона рублей. Из этой суммы около 23,1 миллиона рублей пошло на приобретение 1800 пакетов «Мойофис», а 29,3 миллиона рублей — на лицензии Astra Linux. Стартовая цена закупки составила 52,7 миллиона рублей, на конкурс поступила только заявка от Step Logic.

Представители компании-поставщика отказались давать комментарии российским СМИ, но собеседник в аппарате нижней палаты парламента заявил, что речь идёт о плановом переходе на отечественное ПО. Сейчас на него перешли сотрудники четырёх управлений нижней палаты парламента. Источник подчеркнул, что в плановом режиме на российское ПО переведут весь аппарат Госдумы, а также аппарат фракций и депутаты. Также практически все опрошенные СМИ эксперты упомянули об очевидной проблеме, с которой вынуждены будут столкнуться пользователи в аппарате Госдумы, — отказе от привычки к использованию иностранных решений.

«Пользователи уже хорошо знают зарубежные системы, на которых работали, и, даже если отечественный софт предлагает улучшенные функциональные возможности, люди не сразу готовы перестроиться. Поэтому заказчики высоко ценят обучение, выпуск бесплатных и углубленных курсов от российских вендоров», – высказался по поводу смены ПО аппаратом Госдумы коммерческий директор PIX Robotics Вячеслав Мусолов.

Эксперты говорили и об интеграции систем, которое тоже внесут свой вклад в «синдром отмены» западного ПО. «Программы работают не в вакууме сами по себе, они активно взаимодействуют между собой, происходит обмен информацией между различными системами. Важно обеспечить совместимость с другими приложениями», — напоминает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Если же говорить о западном офисном ПО, то многие крупные организации в России продолжают им пользоваться, но, как считает руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева, держат «в высокой степени готовности российские решения на случай полного запрета зарубежного софта».

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<>На сегодняшний день не существует единой методологии быстрого перехода на российский софт, которым будет пользоваться большое количество сотрудников.