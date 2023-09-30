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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ежедневно в России пользуется интернетом почти 100 миллионов человек — за 25 лет аудитория выросла в 100 раз
Вклад рунета в экономику страны по итогам 2022 года достиг 12,2 триллиона рублей.

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В России интернетом ежедневно пользуется почти 100 миллионов человек — это в сто раз больше показателя за 1998 год. Соответствующую информацию обнародовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своём поздравлении россиян с Днём интернета.

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В своей официальной речи чиновник заявил буквально следующее: «В 2023 году ежедневная аудитория интернета в нашей стране составляет почти 100 миллионов человек. Россия занимает первое место в Европе по количеству пользователей всемирной сети, у нас один из самых доступных с точки зрения стоимости интернет в мире».

Вице-премьер также подчеркнул, что к концу следующего года широкополосный доступ к интернету будет у 90 % российских домохозяйств. Именно поэтому прямо сейчас ведётся работа по строительству соответствующей инфраструктуры в населённых пунктах в удалённых и труднодоступных территориях. Сейчас доступ к сети есть уже у почти 25 000 сел и деревень численностью от 100 до 500 человек.

Влияние интернета на экономику России чрезвычайно велико. Так, по данным Чернышенко, вклад рунета в экономику России по итогам 2022 года вырос на 29 % и достиг 12,2 триллиона рублей.

Российские СМИ со ссылкой на аналитику Rambler&Co сообщили, что 39 % россиян в среднем проводят в интернете больше пяти часов каждый день. Из этого количества пользователей 15% тратят на свой любимый вид досуга от 5 до 6 часов, 24% – свыше 7 часов. Но при этом каждый третий (28 %) проводит в интернете 3–4 часа, 24 % – 1–2 часа, а каждый одиннадцатый (9 %) – менее часа. По мнению большинства (43 %) опрошенных аналитиками Rambler&Co пользователей, интернет «в основном нужен» для чтения новостей».
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