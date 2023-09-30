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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Ростелеком» собирается заменять недостающих программистов во всей IT-отрасли собственной ИИ-платформой «Лукоморье»
К сожалению, это не шутка.

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«Ростелеком» собирается решить проблему нехватки кадров в российский IT-индустрии довольно оригинальным, но в то же время предсказуемым способом, — повсеместным внедрением искусственного интеллекта. Оператор прямо сейчас озадачен запуском собственной ИИ-платформы по разработке программного обеспечения под названием «Лукоморье». Лицензию на его использование в дальнейшем смогут приобрести сторонние компании, которые будут сталкиваться с дефицитом программистов.

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Так, 25 сентября на планерной сессии «Вызовы технологического суверенитета», прошедшей в рамках конгресса «Подмосковные вечера», старший вице-президент по IT-направлению в «Ростелекоме» Кирилл Меньшов признался, что из-за кадрового дефицита в отрасли оператор намерен возместить часть недостающих IT-специалистов технологиями. «Нужна автоматизация труда разработчиков с помощью искусственного интеллекта, которая позволит снизить потребность в количестве персонала, мы в это активно идём. Этим надо заниматься сейчас, чтобы через два-три года получить результат», — заявил Кирилл Меньшов. Глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит IT-кадров в РФ примерно в 500-700 тысяч человек.

«Ростелеком» убеждён, что сама идея этой замены действительно относится к проекту «Лукоморье» — это платформа полного цикла разработки ПО. Данный программный продукт сможет закрывать потребности компании, в том числе в области бизнес-анализа, проектирования, тестирования и создания документации. О самом «Лукоморье» впервые стало известно в середине июля, но тогда «Ростелеком» говорил только об упрощении труда IT-специалистов, не акцентируя внимания на их замене ИИ.

Журналисты российских СМИ поспешили уточнить, что «Ростелеком» не собирается увольнять или замещать ИИ уже действующих сотрудников. Сначала «Лукоморье» станут применять в собственных проектах оператора, чуть позже платформу настроят для продажи другим компаниям, которые столкнулись с кадровым дефицитом.

Сколько было потрачено на создание системы «Лукоморье» — пока официально не объявлено. Но директор ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев считает, что подобная разработка могла обойтись «Ростелекому» минимум в 1,5 миллиарда рублей. Другие опрошенные эксперты и вовсе говорят о «миллиардах рублей» только на этапе обучения нейросети, а для реализации «даже базовой версии проекта с всевозможными сценариями» может потребоваться более трёх лет.

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В марте текущего года американский банк Goldman Sachs опубликовал доклад, где говорилось о том, что генеративный ИИ может автоматизировать по всему миру около 300 миллионов рабочих мест. По оценкам других компаний, до 30 % рабочего времени в США в ближайшее время может быть автоматизировано — в том числе за счёт повсеместного применения генеративного ИИ.

#российское по #ростелеком #лукоморье
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