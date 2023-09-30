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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
AMD объявила о выходе FSR 3 с генерацией кадров: Forspoken и Immortals of Aveum уже совместимы с технологией, Cyberpunk 2077 тоже её получит
Главное нововведение FSR 3 — функция генерации дополнительных кадров и новый режим качества Native AA.

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Компания AMD выпустила технологию интеллектуального масштабирования FidelityFX Super Resolution 3 или сокращённо FSR 3. Первым играми с поддержкой данной технологии стали Forspoken и Immortals of Aveum. Новая редакция FSR получила функцию генерации дополнительных кадров и новый режим качества Native AA.

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Для генерации кадров FSR 3 применяет доработанную версию технологии оптического потока AMD Fluid Motions Frames (FMF) и временные игровые данные (векторы движения). Система рисует дополнительные кадры, используя данные, которые применяются для уже созданных кадров. Как утверждает сама AMD, все применяемые в FSR 3 новшества позволят добиться увеличения FPS в два раза.

Генерация кадров применяется в связке с любым из режимов качества AMD FSR, включая «Качество» и «Производительность», поэтому у пользователей будет возможность добиться оптимального сочетания качества картинки и производительности.

Компонент FMF будет работать в связке с видеокартами от Radeon RX 5000 и от GeForce RTX 2000. Причём, речь идёт только об официальной поддержке, потому как в техническом плане технологию можно запустить и на более старых картах. AMD подчёркивает, что наилучшего опыта от использования FSR 3 удастся добиться именно на карточках серий Radeon RX 5000 и GeForce RTX 2000 или более новых.

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Наконец, AMD FSR 3 получила встроенную технологию снижения задержек, обеспечивающую быстрый отклик в играх при использовании технологии генерации кадров. На данный момент новая технология масштабирования от AMD работает только в Forspoken и Immortals of Aveum, но в ближайшее время поддержка FSR 3 должна появиться ещё в 12 играх, среди которых есть Cyberpunk 2077 и EVE Online. Совместно с Epic Games компания AMD работает над выпуском плагина AMD FSR 3 для Unreal Engine 5, чтобы максимально упростить интеграцию технологии в игры на UE5.

#amd #forspoken #fsr 3 #immortals of aveum
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