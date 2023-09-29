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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс», VK, «Ростелеком» и «МегаФон» не поддержали законопроект, дающий силовикам возможность удалённо править базы данных компаний
И на то есть причины.

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Ассоциация больших данных (АБД, включает в себя «Яндекс», VK, «Ростелеком», «МегаФон») не поддержала правительственный законопроект о контроле силовых структур за базами персональных данных. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление ассоциации.

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По мнению представителей АБД, прямой доступ силовиков к информационным системам отрицательным образом влияет и даже нарушает их целостность, а также создаёт для бизнеса угрозу нарушения других законов.

Напомним, законопроект, внесённый в Госдуму в прошлом месяце, предусматривает возможность «изымать и редактировать чувствительные поля» без согласования с держателями персональных баз данных. Именно поэтому АДБ предлагает реализовать механизм подобных правок только через официальные запросы. Для этого в ряде компаний есть так называемые «первые отделы». Также эксперты по кибербезопасности убеждены, что произвольные правки со стороны силовых структур действительно могут нарушить работоспособность информационных систем.

По мнению ключевых участников АДБ, внесённые 3 августа поправки к ряду федеральных законов («О ФСБ», «О государственной защите судей…», «О полиции»), предоставляющие силовым ведомствам возможность удалять и подменять записи, в том числе посредством удалённого доступа к базам, создадут риски административного и уголовного преследования лиц, ответственных за базы из-за несоответствий с другими законами.

В Ассоциации больших данных также критикуют положения, которые обязывают уведомлять органы власти о появлении в базах «сведений о ведомственной принадлежности людей». Участники АДБ не понимают, что относится к таким сведениям.

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Важно помнить, что АДБ не стала спорить о самой концепции законопроекта и даже признаёт его «значимость в вопросах регулирования». Но саму возможность удалённого доступа силовых структур к базам данных компаний ассоциация просит либо вовсе исключить, либо оставить её только для государственных и муниципальных информационных систем.

#российское по #законы #базы данных
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