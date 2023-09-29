Регулятор к диалогу открыт, но требует веские основания.

Российские СМИ сообщают, что в данный момент «Яндекс банк» обсуждает с ЦБ возможность начисления процентов на электронные деньги. В настоящее время на данную операцию действует законодательный запрет по причине того, что электронный кошелёк изначально задумывался как инструмент для мгновенных платежей, поэтому «его трансформация в продукт сбережения средств требует дополнительного обоснования».

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Уже сейчас известно, что регулятор (Центральный Банк) действительно готов обсуждать этот вопрос с участниками рынка. В данный момент, например, ведётся дискуссия относительно природы электронного кошелька, потому что он сильно отличается от банковского счёта или вклада. Пока речь может идти, скажем, о депозитах с малым чеком, поскольку в «Яндекс банке» порядка 80 % счетов имеют остаток меньше 100 тысяч рублей. Последняя информация взята из мониторинга застрахованных вкладов от АСВ за 2021 год.

Средства на электронных кошельках не страхуются в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) — в отличие от традиционных банковских вкладов. Именно поэтому, как считают эксперты, существует риск, что кто-то начнёт открывать квази-вклады, не застрахованные в АСВ, и собирать деньги.

По данным ЦБ на 1 сентября, в России сейчас зарегистрирован 61 оператор по переводу электронных денежных средств. Среди них есть «ЮМани», «Киви банк», «Яндекс банк», «Озон банк», «Тинькофф банк» и другие операторы. В отчёте аналитического агентства BusinesStat говорится о положительной динамике оборота электронных денег в России за период с 2017 по 2021 годы. Так, объём платежей вырос более чем в пять раз — с 281 миллиарда до 1,1 триллиона рублей. Количество зарегистрированных электронных кошельков по итогу 2021 года составило 38,4 миллиона.

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Напомним, в законе «О национальной платёжной системе», который устанавливает правовые нормы электронных денег, отсутствует термин «электронный кошелёк». Вместо этого используется понятие «электронные денежные средства» — это платёжный инструмент для хранения денег, мгновенных переводов и оплаты в интернете. Законом также прописаны ограничения на максимальную сумму одной операции и остаток на кошельке. Например, для анонимных кошельков остаток электронных денежных средств в любой момент не должен превышать 15 тысяч рублей, для персонифицированных — 600 тысяч.