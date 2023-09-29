Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» обсуждает с ЦБ возможность начисления процентов на электронные кошельки
Регулятор к диалогу открыт, но требует веские основания.

реклама

Российские СМИ сообщают, что в данный момент «Яндекс банк» обсуждает с ЦБ возможность начисления процентов на электронные деньги. В настоящее время на данную операцию действует законодательный запрет по причине того, что электронный кошелёк изначально задумывался как инструмент для мгновенных платежей, поэтому «его трансформация в продукт сбережения средств требует дополнительного обоснования».

реклама

Уже сейчас известно, что регулятор (Центральный Банк) действительно готов обсуждать этот вопрос с участниками рынка. В данный момент, например, ведётся дискуссия относительно природы электронного кошелька, потому что он сильно отличается от банковского счёта или вклада. Пока речь может идти, скажем, о депозитах с малым чеком, поскольку в «Яндекс банке» порядка 80 % счетов имеют остаток меньше 100 тысяч рублей. Последняя информация взята из мониторинга застрахованных вкладов от АСВ за 2021 год.

Средства на электронных кошельках не страхуются в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) — в отличие от традиционных банковских вкладов. Именно поэтому, как считают эксперты, существует риск, что кто-то начнёт открывать квази-вклады, не застрахованные в АСВ, и собирать деньги.

По данным ЦБ на 1 сентября, в России сейчас зарегистрирован 61 оператор по переводу электронных денежных средств. Среди них есть «ЮМани», «Киви банк», «Яндекс банк», «Озон банк», «Тинькофф банк» и другие операторы. В отчёте аналитического агентства BusinesStat говорится о положительной динамике оборота электронных денег в России за период с 2017 по 2021 годы. Так, объём платежей вырос более чем в пять раз — с 281 миллиарда до 1,1 триллиона рублей. Количество зарегистрированных электронных кошельков по итогу 2021 года составило 38,4 миллиона.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Напомним, в законе «О национальной платёжной системе», который устанавливает правовые нормы электронных денег, отсутствует термин «электронный кошелёк». Вместо этого используется понятие «электронные денежные средства» — это платёжный инструмент для хранения денег, мгновенных переводов и оплаты в интернете. Законом также прописаны ограничения на максимальную сумму одной операции и остаток на кошельке. Например, для анонимных кошельков остаток электронных денежных средств в любой момент не должен превышать 15 тысяч рублей, для персонифицированных — 600 тысяч.

#яндекс #банки #центральный банк #электронные деньги
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Яндекс» разрабатывает первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики
«Яндекс» объявила о запуске «Пэй» — сервиса по управлению денежными переводами с оплатой смартфоном и не только
«Яндекс Браузер» получил функцию генерации субтитров в любых видео на русском языке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
40
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
18
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
30
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
5
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
5
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
8

Сейчас обсуждают

Eppius
14:48
Я бы посмотрел на смелых писак из ВСДжорнал когда в их сторону полетели Сарматы благодаря смелости Байдена о которой они так мечтают.
WSJ: Байден разочаровал американцев страхом перед Путиным
Eppius
14:46
А если бы не было ошибки?
Из-за ошибки артиллеристов, "накрывших" своих штурмовиков, захлебнулась атака ВСУ под Клещеевкой
Alex TOPMAN
14:44
Хде??... Пониженное разрешение снижает лаг, а FG съедает выигранную разницу и получается "как было".
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
Тruth Seеker
14:44
Даже не надейся, не брошу, так как это мой единственный заработок на данный момент
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
Тruth Seеker
14:42
Проще взять бокс или плойку, чем пытаться уложиться в этот мизерный бюджет
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Alex TOPMAN
14:42
Всё понятно. Фср3 с любыми картами дружит по умолчанию, а с играми - нет. Нужна "вставка". Эх... Жаль. Я надеялся, можно будет на уровне API прицепить.
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
Тruth Seеker
14:38
Дам тебе подсказку, отсутствие большего количества дизов якобы на моих комментах тебя сразу выдаёт :D
Замглавы МИД Польши: Германия подтолкнула Киев к ухудшению отношений с Варшавой
Alex TOPMAN
14:35
Владельцам вёдер - не нервничать??... Щаз. Они уже в 6000 обзорах в стиме успели отпидарасить новую каэску во все щели.
NVIDIA похвасталась высоким fps и низкими задержками видеокарт в Counter-Strike 2 — GTX 1060 в деле
Cowboy Huggies
14:35
и ты тоже смешной
GeForce RTX 5090 может получить 512-битную шину, GDDR7 и будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090
Cowboy Huggies
14:34
смешной
GeForce RTX 5090 может получить 512-битную шину, GDDR7 и будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем