На Android он появился раньше, если вдруг кто забыл.

Браузер Vivaldi отныне доступен не только на персональных компьютерах, но и в магазине приложений App Store для устройств под управлением iOS/iPadOS 15 или более свежих. Соответствующее объявление сделали сами разработчики программы у себя на официальном сайте.

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Vivaldi — «заточенный» под анонимное и безопасное использование браузер, который имеет встроенный блокировщик трекеров и рекламы, а также может похвастаться наличием функции заметок и возможность синхронизировать аккаунты между устройствами.

Vivaldi для iOS/iPadOS имеет раздел «Список для чтения», куда пользователи смогут добавлять ссылки на статьи и другой контент. Опять же, все данные синхронизируются на других устройствах с помощью сквозного шифрования. Для создания встроенной заметки нужно при выделении текста на странице выбрать пункт «Копировать в заметки» в контекстном меню. У пользователя будет возможность создавать для разных по смыслу и содержанию заметок отдельные папки.

Приложение действительно может похвастаться встроенным блокировщиком трекеров и рекламы, который можно активировать с помощью значка с пиктограммой щита в адресной строке или же в настройках браузера. Как и в случае с другими популярными блокировщиками рекламы, встроенный инструмент от Vivaldi позволяет прописывать настройки для каждого сайта.

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Напомним, изначально браузер Vivaldi был официально запущен в 2016 году создателем другого веб-обозревателя Opera Йоном фон Течнером. На данный момент программа доступна для скачивания на Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, Android и теперь вот на iOS/iPadOS.