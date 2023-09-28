Естественный ход вещей, пора уже привыкнуть.

Разработчик популярного программного обеспечения для корпоративных клиентов SAP представил Joule — виртуального помощника на основе генеративного ИИ. Новый программный сервис будет интегрирован практически во все продукты компании с целью обеспечить бесперебойную работу с облачными системами компании и сторонними системами. Представители SAP утверждают, что Joule способен разбираться в неструктурированных данных корпоративных клиентов, а также выдавать качественные ответы на все запросы. В конечном итоге это должно повысить производительность сотрудников.

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Так, например, новый бот Joule может обрабатывать запросы в свободной форме, выдавая в ответ вполне компетентные ответы. Генерировать последние он будет после анализа баз данных, доступных в средах SAP, которые являются уникальными для каждой компании-клиента. Для полноценной работы Joule потребуется просканировать корпоративные базы данных с изображениями, текстами и прочим контентом в проектах SAP и даже сторонних разработках. Разработчик программного обеспечения уверяет, что конфиденциальность данных пользователей не пострадает.

Joule также способен исполнять некоторые базовые действия и набор инструкций в автономном режиме. Например, он сможет составить базовое текстовое обращение для клиента или подготовить описания вакансий для отдела HR. Обработку резюме с попутным составлением нужных вопросов ИИ-помощник тоже сможет.

В самой SAP убеждены, что Joule поможет корпоративным клиентам избавиться от рутинных ежедневных операций, поручив их виртуальному ассистенту. По мнению топ-менеджмента немецкой компании, представленный Joule окажет большое влияние на всю экосистему SAP и поможет перестроить многие процессы.

Запуск Joule должен состояться в ноябре текущего года. Сначала ИИ-ассистент появится в SAP SuccessFactors, SAP S/4HANA Public Cloud Edition и SAP Start, а спустя пару недель его появления стоит ожидать в SAP CX, SAP Ariba и SAP Business Technology Platform. Ещё через некоторое время использование Joule станет актуальным для всех программных продуктов SAP.

ИИ-ассистент Joule стал развитием идей, заложенных в наборе инструментов Business AI, которые были представлены SAP ещё в мае текущего года. На сегодняшний день известно, что SAP Business AI работает уже во множестве сценариев у более 26 тысяч корпоративных клиентов.

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SAP планирует и дальше развивать ИИ-технологии, чтобы внедрять готовые программные решения в свою экосистему. Инвестиции в многочисленные ИИ-стартапы немецкий поставщик программного обеспечения уже давно сделал.