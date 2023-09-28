Рекламодатели возвращаются стараниями нового генерального директора.

Решительность, с которой Илон Маск (Elon Musk) начал проводить преобразования в Twitter после покупки социальной сети в октябре прошлого года, распугала многих рекламодателей, а сокращения в штате специалистов, призванных модерировать контент, поддерживали недоверие клиентов к этой площадке. Как сообщает Bloomberg, недавно отметившая 100 дней пребывания на посту генерального директора Линда Яккарино (Linda Yaccarino) заявила, что ныне именуемая X компания может перейти к получению прибыли уже в начале следующего года.

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Источник изображения: Reuters

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По крайней мере, как она утверждает, 90% из ста крупнейших рекламодателей уже вернулись на страницы социальной сети, и только за последние двенадцать недель их количество увеличилось на полторы тысячи. Яккарино как раз является выходцем из медийного бизнеса, поэтому её активное взаимодействие с рекламодателями было призвано способствовать их возвращению к сотрудничеству с X. Впрочем, пока эксцентричное поведение основного владельца бизнеса в лице Илона Маска всё ещё способно настораживать многих потенциальных клиентов. По крайней мере, компании приходится регулярно сталкиваться с критикой собственной политики в сфере модерации, а ещё X рискует иметь дело с многочисленными судебными исками. При этом генеральный директор утверждает, что главным для X является сохранить свободу слова.