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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Роскомнадзор обязал поисковики маркировать 12 крупных хостинг-провайдеров как нарушителей законов РФ
На самом деле, в списке нарушителей есть даже Telegram, Discord и Twitch.

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Роскомнадзор обязал российские поисковые системы информировать пользователей о том, что 12 иностранных хостинг-провайдеров нарушают действующее в стране законодательство. Речь идёт о законе №236-ФЗ, по которому компании должны были зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить форму обратной связи для российских граждан и открыть представительство в России.

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Список тех самых 12 иностранных хостинг-провайдеров, которые отказались выполнять закон РФ, выглядит следующим образом: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

В рамках предписания от Роскомнадора российские поисковые системы должны помечать сайты провайдеров как нарушителей закона «до исполнения указанных обязанностей».

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Напомним также, что в апреле 2022 года Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». После чего российские поисковые системы «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» начали помечать компанию в поиске как нарушителя законов России. Также в июле аналогичные меры были приняты в отношении к Twitch и Wikimedia Foundation. Любопытно, что Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest тоже были наказаны Роскомнадзором в августе текущего года. И ровно по той же статье.

#роскомнадзор
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