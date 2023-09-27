Безальтернативность «VK Видео» всё ближе, получается?

Компании VK удалось в два раза увеличить свою CDN-сеть после её запуска в 2021 году. Она предназначена для доставки пользователям «тяжёлого» контента (например, видеороликов) и, по заверениям команды поддержки, способна полностью обеспечить текущие потребности IT-холдинга.

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VK также дала понять, что аудитория её сервисов и объём потребляемого трафика продолжает расти, поэтому холдинг поставил перед собой важную задачу — последовательно наращивать пропускную способность. Эксперты убеждены, что в настоящий момент созданный VK видеосервис «VK видео» в скором времени замет собой в России весь YouTube. Слухи о блокировке последнего циркулируют в Сети уже очень давно.

Напомним также, что на предыдущей неделе компания VK представила обновлённую версию видеоплатформы «VK Видео, куда были позваны журналисты и блогеры. Там же, поданным российских СМИ, сеть доставки видеоконтента VK на данный момент насчитывает свыше 100 узлов. Один из инсайдеров даже уточнил, что нынешняя CDN-сеть сейчас состоит из 10 тысяч серверов и 100 узлов.

Напомним, о запуске своей CDN-сети компания VK сообщила ещё 1 октября 2021 года. Тогда она насчитывала 50 узлов в России и странах СНГ и работала не только на видеосервис собственной социальной сети, но и на видеораздел в «Одноклассниках». По внутренним оценкам, CDN-сеть позволила добиться ускорения запуска видео и трансляций в среднем до полутора раза быстрее вне зависимости от расстояний.

«Также в среднем на 20 % повысилось качество видеокартинки, доступное пользователю в условиях его сети, и снизилось число буферизаций. На юге России скорость загрузки увеличилась на 10–20 %, в Сибири — на 30–50 %, на Дальнем Востоке — на 100 %», — говорила по этому поводу VK в октябре 2021 года.

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Российские СМИ напоминают, что по итогам второго квартала 2023 года ежедневная аудитория всех сервисов VK составила 76 миллионов пользователей, а средняя дневная аудитория «ВКонтакте» в России выросла на 10%, до 54,2 миллионов пользователей, по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Также среднесуточное количество просмотров «VK Видео» выросло на 14% и достигло 1,91 миллиарда, а средняя ежедневная аудитория платформы составляет почти 35 миллионов пользователей.