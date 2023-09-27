Системе денежных поощрений явно потребуется доработка.

Команда поддержки крупного форума Reddit объявила о запуске программы Contributor Program, в рамках которой пользователи могут начать зарабатывать деньги за каждую золотую награду, выданную за популярный пост. Информация об этом размещена на официальном сайте сервиса.

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Размер вознаграждения определяется показателям «кармы», которую пользователь сайта сумел заработать за последний год. Например, если реддитор заработал от 100 до 4999 рейтинга за год, то он будет получать 0,9 доллара за каждую золотую награду, а если речь идёт о 5000 очках и более, то каждое «золото» начнёт приносить уже по 1 доллару.

В официальном сообщении по поводу запуска Contributor Program также говорится о том, что Reddit начнёт выплачивать деньги участникам программы деньги только после того, как они заработают не менее 10 золотых наград. Получается, что минимальная сумма выплаты составляет 9 или 10 долларов в зависимости от суммы выплаты.

Претендовать на выплаты вознаграждений могут только участники Contributor Program, вступить в которую имеют право совершеннолетние жители США, у которых нет нарушений на площадке. Наконец, для участия в программе выплат аккаунт пользователя должен «настояться» минимум 30 дней.

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Также отметим, что золотые награды публикациям на Reddit могут подарить другие пользователи площадки. Как гласят обновлённые правила форума, за одно «золото» нужно выложить 1,99 доллара, а 25 штук стоят 49 долларов.