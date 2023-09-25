Переработанная лента новостей — ключевая тема апдейта.

Компания поддержки социальной сети «Одноклассники» сообщила о выпуске крупнейшего обновления за последние 5 лет. Обновлённая версия соцсети получила полностью переработанную ленту новостей, что и стало поводом для таких смелых заявлений. Сама лента доступна в десктопной, мобильной версии «Одноклассников», а также в приложениях для Android и iOS.

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В обновлённой ленте новостей упор делается на удобстве потребления контента. Разработчики избавились от лишних элементов на стартовой странице и добавили новые точки для входа в рекомендации. Так, публикации в ленте теперь располагаются выше на первом экране. Этого удалось добиться, в том числе за счёт того, что сервисы «Моменты» и «Увлечения» превратились в единый блок. Или вот, например, моменты друзей и блогеров — их можно просмотреть и перейти к контенту из раздела «Увлечения» с тематическими видеороликами, которые подбираются согласно предпочтениям пользователя.

Также над основной лентой появилась новая точка входа в ленту рекомендаций, при переключении на которую можно будет найти публикации от групп, которые лучше всего соответствуют интересам пользователя. Рекомендованный контент можно будет найти на страницах публикаций и видеороликов при их открытии. Аналогичная система уже несколько лет работает в ленте социальной сети VK.

Разработчики «Одноклассников» разместили кнопку «Опубликовать» в верхней части экрана, поэтому поделиться свежей фотографией, по идее, стало действительно быстрее и удобнее. А новые алгоритмы ленты настроены таким образом, что будут доставлять пользователю более свежий и набирающий популярность авторский контент. Причём, алгоритмы станут учитывать больше факторов при показе релевантных публикаций и станут быстрее переобучаться в зависимости от взаимодействия пользователей с этими публикациями.

Наконец, авторы всех изменений подготовили обновлённую схему общения в комментариях. Теперь это можно сделать двумя способами:

Под кнопкой с диалоговым облаком из ленты, если вы оставляете комментарий сразу из ленты.

Раскрыв шторку комментариев в нижней части экрана, если вы перешли из ленты к самой публикации.

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В свежем сообщении своего блога команда поддержки «Одноклассников» так прокомментировала самое большое обновление за последние 5 лет: «Мы хотим, чтобы каждый пользователь мог найти то, что ему по-настоящему интересно. Наслаждайтесь качественным контентом, открывайте новые горизонты и общайтесь с теми, кто разделяет ваши увлечения. Всё, что вам нравится, уже есть в ОК!»