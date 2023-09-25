Оценить работу DLSS 3.5 можно уже в Cyberpunk 2077 после установки патча 2.0.

На YouTube-канале портала Digital Foundry появился видеоролик, в котором Якуб Кнапик (Jakub Knapik) из CD Projekt RED, а также Брайан Катандзаро (Bryan Catanzaro) и Джейкоб Фриман (Jacob Freeman) из NVIDIA в деталях рассуждают о реализации технологии DLSS 3.5 в ролевом экшене Cyberpunk 2077. В частности, там речь идёт о преимуществах применения технологии масштабирования и рендеринга на базе искусственного интеллекта.

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Так, Якуб Кнапик из CD Projekt RED выразил уверенность в том, что внедрение в Cyberpunk 2077 технологии трассировки пути было бы практически невозможным без технологии DLSS, которая пришлась как нельзя кстати при масштабировании изображения и генерации кадров. Апскейлинг от NVIDIA обеспечил рост запаса производительности графических процессоров, что позволило создать в Cyberpunk 2077 достоверную технологию освещения в реальном времени. При использовании традиционных методов рендеринга добиться приемлемых результатов по производительности на видеочипах текущего поколения было бы просто невозможно.

Выводы Якуба Кнапика поддержал Брайан Катандзаро, вице-президент NVIDIA по исследованиям в области прикладного обучения. Он считает, что запуск игры в исходном разрешении в текущих реалиях не следует воспринимать как единственно верный метод для получения максимально детализированной графики. В сфере разработки игр (и моделирования игровой графики, в частности) отчётливо наблюдается вектор развития в сторону применения технологий реконструкции изображений и рендеринга на основе ИИ.

Улучшение детализации графики с использованием исключительно «железа» специалист из NVIDIA и вовсе назвал «методом грубой силы». Дескать, потребность в DLSS только растёт, поэтому технология будет и дальше помогать как разработчикам, так и игрокам обуздать возрастающие требования игр к аппаратным возможностям их систем.

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Наконец, Брайан Катандзаро высказал смелое предположение о том, что в будущем технологии масштабирования изображения могут полностью заменить традиционный рендеринг. Напомним, первой игрой с поддержкой DLSS 3.5 стала Cyberpunk 2077, которая заполучила её в недавно вышедшем обновлении 2.0.