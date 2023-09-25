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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
Это обязательная мера, если что.

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В Минцифры подготовлен проект постановления правительства, определяющий порядок и механизмы идентификации клиентов российскими хостерами. Документом определено, что компании, которые предоставляют услуги размещения оборудования, данных и веб-сайтов, начнут в обязательном порядке идентифицировать пользователей уже с 1 декабря 2023 года.

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Проект постановления уже размещён на портале regulation.go.ru, в нём описываются четыре способа, которыми может осуществляться идентификация: через «Госуслуги» и Единую биометрическую систему, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), с помощью перевода со счёта в банке России или других стран ЕАЭС, а также посредством личного предоставления всех нужных документов контролирующим органам.

Так, физические лица, которые пользуются услугами хостинга и желающие идентифицировать себя лично, должны будут предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Если это ИП, то нужно предоставить паспорт и выписку из ЕГРИП. Юридическим лицам также необходима выписка из ЕГРЮЛ и документ, который подтверждает их полномочия на заключения договора с хостером.

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Российские СМИ напоминают, что регулирование хостинг-провайдеров на территории Российской Федерации ужесточается из-за поправок к федеральным законам «О связи» и «Об информации», которые были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля. Поправками предусматривается ведение Роскомнадзором реестра хостеров — последние также обязаны будут взаимодействовать с силовыми структурами по первому же запросу. Наконец, обновлённые документы предписывают запрещать работу на территории России тех сайтов, которые регистрируют пользователей без использования электронной почты или номера телефона от российской компании.

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