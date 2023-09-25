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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Tinder запустил премиум-подписку Select за $499 в месяц
Для тех, кому и Platinum мало.

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Популярный сервис для знакомств Tinder объявил о запуске новой премиум-подписки Tinder Select. За $499 в месяц пользователям предлагают «эксклюзивное членство» и доступ к «лучшим функциям» приложения.

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Заплатив такую сумму, обладатель подписки получит возможность разрешать доступ к своему аккаунту понравившимся пользователям, даже если у тех нет платных подписок. Select также разрешает два раза в неделю отправлять пользователям личные сообщения без взаимной симпатии — вот уж действительно «щедрость». Также аккаунт владельца дорогой подписки 7 дней будет находиться в приоритете в разделе «Лайкнули тебя». Наконец, «избранные» пользователи получат специальный значок Select для профиля, но его видимость можно отключить в настройках. Возможность скрыть рекламу и просматривать лайки за последние 7 дней тоже имеется.

Оформить подписку не так уж и просто, как кажется. Команда поддержки Tinder здесь пытается создать мнимую «элитарность» людей, которые согласятся отдавать $499 в месяц. В аккаунте претендента должна быть подтверждённая основная фотография, заполнено не менее пяти интересов и опубликовано не менее четырёх фото. Наличие подробно расписанной биографии и «намерение установить отношения» здесь тоже необходимы.

Напомним, Tinder Select — далеко не единственный вариант подписки с получением особых бонусов в сервисе. Есть ещё Tinder Plus, Tinder Gold и Tinder Platinum — плата за «членство» начинается с $24,99 в месяц. Что до Tinder Select, то её можно объединить с уже имеющейся Plus, Gold или Platinum для получения всех бонусов.

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Не стоит забывать, что в 2023 году Tinder официально объявил о прекращении работы в России. Разработчики из Match Group закрыли доступ к своей платформе всем российским пользователям с 30 июня. Правда, вскоре появились платные услуги по настройке и подключению в Tinder, поэтому особой проблемой факт официального ухода сервиса знакомств из РФ не стал.

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