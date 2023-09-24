Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Аудитория Huawei HarmonyOS насчитывает 600 млн пользователей
За четыре года в условиях санкций компания смогла добиться прогресса.

реклама

Как отмечает South China Morning Post, в июльском интервью основатель компании Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) поделился успехами своего детища по продвижению альтернативных операционных систем в условиях санкций США, которые в 2019 году лишили устройства Huawei доступа к западным программным платформам.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Во-первых, он пояснил, что в Китае эксплуатируется около 30 разновидностей операционной системы HarmonyOS для различных видов мобильных устройств, а общая численность пользовательской аудитории достигает 600 млн человек. Во-вторых, в корпоративном сегменте активно продвигается операционная система EulerOS, которая применяется в серверной среде. Власти Шэньчжэня, который является для Huawei родным городом, к 2025 году планируют отказаться от использования зарубежных операционных систем на всех критических важных направлениях деятельности. Huawei продолжит вкладывать миллиарды долларов США ежегодно в развитие своих операционных систем, привлекая для этого кадровые ресурсы, измеряемые тысячами человек. К облачной инфраструктуре Huawei на базе EulerOS привлекаются и сторонние компании в Китае, поэтому экспансия идёт и на этом направлении.

#huawei #harmonyos #euleros
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти США имели доступ к серверам Huawei с 2009 года
Санкции не помеха: Huawei уже поставляет новые чипы для камер видеонаблюдения
Honor не собирается разрабатывать собственные мобильные процессоры и возвращаться под контроль Huawei
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай представил атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой
11
Как я работал 6 лет в DNS
82
Спутниковые снимки показывают повышенную активность на ядерных полигонах в России, Китае и США
2
Witchfire - еще один "соулслайк" с пистолетом
8
Переезд из Node 202 в NR200P
39
За что в интернете не любят "нефанатов"
106
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
24
Пытаюсь исправить панель задач MX Linux 23 Xfce, и почему кастомизация это не про линуксы
14
Исправляю проблему с часами в MX Linux 23 Xfce
14
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
1

Сейчас обсуждают

Рагнар Лодброк
09:25
Снова реклама зелёных,на этом сайте это норма
NVIDIA RTX 4090 на 300 % быстрее чем AMD RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
kemanorell
09:22
Да да и да. И соблюдать принцип двойной изоляции либо заземления металлического корпуса.
Переезд из Node 202 в NR200P
kemanorell
09:21
Попытаюсь: Действуем в два действия: 1. Подключаем стиральную машинку ТОЛЬКО к фазе. 2. Прикасаемся к корпусу. ПыСы: Не стоит этого делать если: 1. У Вас дома нет защиты через УЗО. 2. Вам охота жить. ...
Переезд из Node 202 в NR200P
Serezhka
09:19
Гнилой народ. Они никогда не признают свою вину. Они всегда действуют с позиции силы и только тогда, когда сила на их стороне. А это признаки примитивных животных. Они никогда не любили русских и при ...
В России перепишут учебники по истории авторства Мединского по требованию Кадырова
Руслан Знамов
09:17
Так исторический факт или нет ?
В России перепишут учебники по истории авторства Мединского по требованию Кадырова
Михаил Дорошков
09:16
Обнуление самое путлеровские слово ..!
За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
Giant_calmar
09:15
Иди работай, а не комментарии в интернете пиши.
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Михаил Дорошков
09:15
Т 34 им в помощь ...!
За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
Giant_calmar
09:13
Скоро уже видеокарты от интела догонят. Компьютерными клубам в Китае нужны замены для 1060.
Moore Threads внедрила в графический драйвер поддержку OpenGL 3.3 и ускорила игры до 40%
ЖДАН
09:12
Назло маме уши отморожу.
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем