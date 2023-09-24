За четыре года в условиях санкций компания смогла добиться прогресса.

Как отмечает South China Morning Post, в июльском интервью основатель компании Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) поделился успехами своего детища по продвижению альтернативных операционных систем в условиях санкций США, которые в 2019 году лишили устройства Huawei доступа к западным программным платформам.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Во-первых, он пояснил, что в Китае эксплуатируется около 30 разновидностей операционной системы HarmonyOS для различных видов мобильных устройств, а общая численность пользовательской аудитории достигает 600 млн человек. Во-вторых, в корпоративном сегменте активно продвигается операционная система EulerOS, которая применяется в серверной среде. Власти Шэньчжэня, который является для Huawei родным городом, к 2025 году планируют отказаться от использования зарубежных операционных систем на всех критических важных направлениях деятельности. Huawei продолжит вкладывать миллиарды долларов США ежегодно в развитие своих операционных систем, привлекая для этого кадровые ресурсы, измеряемые тысячами человек. К облачной инфраструктуре Huawei на базе EulerOS привлекаются и сторонние компании в Китае, поэтому экспансия идёт и на этом направлении.