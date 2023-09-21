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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой DLSS 3.5 и нескольких новых игр, включая Phantom Liberty
Новых и грядущих, если быть точнее.

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Компания NVIDIA выпустила драйвер GeForce 537.42 WHQL сегодня, 21 сентября. Он уже доступен для скачивания с официального сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience. В обновлённой версии драйвера добавлена поддержка технологии масштабирования изображения DLSS 3.5, которая включает в себя технику реконструкции лучей для трассировки. Метод, напомним, позволяет улучшить качество рейтрейсинга в современных играх.

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Также свежая версия драйвера для видеокарт NVIDIA получила поддержку дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Релиз DLC состоится 26 сентября, но уже сегодня игра получит поддержку DLSS 3.5 вместе с выходом патча 2.0. Получается, что для лицезрения красот и возможностей технической части аддона необходимо прямо сейчас установить GeForce 537.42 WHQL.

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DLSS 3.5 поддерживается всеми видеокартами NVIDIA семейства RTX, а свежий драйвер добавил полноценную поддержку недавно вышедших игр: Warhaven, Witchfire и Party Animals.

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