Личную информацию разработчики обещают не собирать, ага.

Чат-бот Bard компании Google научился получать информацию для генерации ответов пользователям не только в интернете, но также в их электронной почте Gmail и других сервисах компании: Google Docs, Google Drive, Google Maps, YouTube и Google Flights. Соответствующая информация появилась в новой заметке блога Google.

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Обновлённый Bard способен разыскать и структурировать содержимое нужного электронного письма или выделить в нём наиболее важные моменты. По мнению профильных экспертов, интеграция ИИ-помощника с основными сервисами Google избавит пользователя от необходимости просмотра писем в поисках нужного документа.

С другой стороны, подобная «осведомлённость» Bard в вопросах личных переписок справедливо вызывает опасения по поводу конфиденциальности данных и гипотетической возможности их использования Google в своих целях. Представители последней поспешили заявить, что компания не будет использовать личную информацию пользователей для обучения публичной модели Bard. Она также не будет доступна сотрудникам Google, а для запуска интеграции Bard с Gmail, Google Docs и Google Drive потребуется согласие пользователя. Никто также не запретит отключить интеграцию в любой момент.

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Наконец, Google добавила возможность проверки ответов Bard с помощью кнопки «Google It». После нажатия на неё можно будет узнать, подтверждает поиск Google информацию ИИ-чат-бота или нет. Все непроверенные ответы станут подсвечивать оранжевым цветом, а проверенные — зелёным. Пользователь сможет навести на все отмеченные варианты курсор мышки и узнать, почему тот или иной вариант поисковик смог проверить или нет.