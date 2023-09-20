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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Представлен векторный редактор «Р7-Графика» — аналог Microsoft Visio
Импортозамещение, да.

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Разработчики офисного программного обеспечения «Р7 Офис» представили векторный редактор «Р7-Графика», который позиционируется в качестве аналога Microsoft Visio. Планы по продвижению своего нового продукта у девелоперов внушительные — они планируют занять 80 % рынка офисных графических редакторов в РФ.

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«Р7-Графика» — это векторный редактор для создания диаграмм, схем, графиков и тому подобных иллюстраций. Прямо сейчас данное ПО может похвастаться поддержкой различных графических форматов файлов, включая документы Visio в форматах *.vsdx (Microsoft Visio) и *.drawio (diagrams.net). Решение также поддерживает ввод математических формул в нотации LaTeX, проверку орфографии надписей на русском языке и автоматическое настраиваемое сохранение документов во время работы.

«Р7-Графика» поддерживает плагины и автоматически генерируемые блок-схемы из текстового описания — например, из CSV или таблицы SQL. Программа содержит стандартный набор инструментов (соединительные линии, надписи, фигуры), умеет работать со слоями как в Photoshop. Готовые иллюстрации пользователь сможет экспортировать в форматы PNG, JPEG или PDF.

«Интеграция с другими программами: аналитическими, инженерными, производственными системами — это как раз путь развития графического редактора, — рассказал разработчик «Р7» в общении с журналистами. — Также мы ориентируемся на запросы клиентов, которые сейчас решают проблемы импортозамещения, и видим их готовность переходить на российские разработки».

«Р7» является разработчиком программных продуктов для редактирования и управления документами, почтового сервера, ПО для корпоративных коммуникаций. В настоящее время продукты компании включены Реестр российского ПО.

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Проект «Р7-Графика» доступен в пакете «Р7-Офис» для настольных систем на базе Windows и Linux (Alt Linux, «Ред ОС», Debian/Ubuntu, Centos).

#российское по #р7 графика
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