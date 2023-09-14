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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» объявила о запуске «Пэй» — сервиса по управлению денежными переводами с оплатой смартфоном и не только
Пока он работает в режиме раннего доступа.

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«Яндекс» объявила о создании «Пэй» — сервиса по управлению денежными переводами, который объединил в себе все платёжные услуги компании. Сервис поддерживает добавление карт сторонних банков, предоставляет возможность управления собственной картой «Яндекса», а также функцию оплаты с помощью смартфона (через NFC или QR-код СБП).

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Список задекларированных возможностей сервиса «Пэй» выглядит следующим образом:

  • оплачивание товаров и услуг онлайн-картой любого российского банка и получение баллов «Плюса» — 1% дополнительно за все покупки к кешбэку основного банка»
  • возможность платить офлайн цифровой картой Яндекс Пэй — через NFC или QR;
  • возможность сплитовать оплату товаров — бесплатно на два месяца или до 2 лет и без первого взноса на выгодных условиях;
  • возможность получать ежедневные выплаты с Сейвами — накопительными счетами со ставкой 13% на первые три месяца.

В пресс-релизе по поводу запуска «Пэй» говорится, что пользователи, которые ранее платили в сервисах «Яндекса», сразу могут использовать сервис для оплаты. Никакой дополнительной регистрации и повтоного добавления данных карт в таком случае не нужно. «Пэй» обрабатывает данные банковских карт по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0, а доступ к системе защищён системой безопасности единого аккаунта пользователя «Яндекс ID».

Пока сервис «Пэй» запущен в режиме раннего доступа и станет появляться у пользователей постепенно.

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