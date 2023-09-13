Кстати, iPhone X теперь считается устаревшим смартфоном — обновку он не получит.

В рамках прошедшего мероприятия Wonderlust от Apple было объявлено, что операционная система iOS 17 для мобильных устройств будет доступна на всех совместимых смартфонах iPhone уже в ближайший понедельник, 18 сентября. Купертинская компания заявила о реализации массы новых функций, о которых мы сейчас и расскажем.

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Ещё летом было объявлено, что iOS 17 получит новую функцию StandBy, которая превращает стоящий на зарядке iPhone в информационный центр. Пользователю нужно установить устройство на подставку в горизонтальном положении и подключить к зарядному устройству. В таком режиме смартфон будет показывать актуальное время, выводить уведомления и виджеты.

Как и в случае с macOS Sonoma, виджеты в iOS 17 будут интерактивными — с их помощью можно управлять различными приложениями без необходимости их открывания. AirDrop получила функцию NameDrop, предназначенную для быстрого обмена контактами с владельцами расположенных поблизости iPhone. Приложение «Телефон» получило функцию «Постеры контакта», которая позволяет выбирать, что увидит собеседник, если ему позвонить.

Live Voicemail обзавелась функцией вывода уведомлений о поступивших сообщениях голосовой почты прямо на экран блокировки. А в обновлённых «Сообщениях» появилась функция Check-In, которая позволяет транслировать своё месторасположение, чтобы безопасно добраться до места назначения.

Наконец, приложение FaceTime обзавелось поддержкой видеосообщений, которые можно оставить, если абонент не ответил на вызов. Приложение «Карты» научилось работать в автономном режиме, «Фото» научилось определять домашних питомцев, а функция визуального поиска поможет пользователю распознать продукты питания, символы и не только.

Мобильная операционная система iOS 17 выйдет на iPhone XS и более поздних моделях. Получается, что аппараты iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X теперь официально считаются устаревшими.