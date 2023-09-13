Честно говоря, набор изменений слабенький

Компания Apple сообщила, что macOS новой редакции, получившая название Sonoma, станет доступна пользователям совместимых компьютеров Mac уже 26 сентября. Новая версия ОС может похвастаться несколькими нововведениями, среди которых есть обновлённые приложения «Сообщения» и браузер Safari, заставки в стиле Apple TV, интерактивные виджеты рабочего стола, игровой режим и кое-что ещё.

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Так, браузер Safari получил несколько новых функций, но все они появятся с релизом Sonoma. Пользователи точно должны оценить улучшенный режим приватного просмотра, который способен обеспечить защиту от трекеров и сторонних пользователей. А разные профили в браузере помогут разделять контент по тематике — например, можно использовать один профиль для работы, а другой — для личных целей.

macOS Sonoma получила расширенный набор функций для видеоконференций, среди которых есть Presenter Overlay, которая позволяет пользователю показывать себя поверх демонстрируемого контента. А набор реакций помогут участникам видеоконференций в режиме реального времени демонстрировать своё отношение по тому или иному поводу. Apple уверяет, что процесс совместного использования экрана стал более удобным за счёт внедрения ряда важных изменений.

Ещё одна «фишка» macOS Sonoma — интерактивные виджеты, которые теперь можно размещать прямо на рабочем столе. Разработчики говорят, что эти «островки» не должны отвлекать пользователя от решаемых им зада, а функция Continuity позволит им использовать виджеты с iPhone на своём компьютере Mac.

ОС для компьютеров Mac получила новый игровой режим, призванный обеспечить оптимизированный игровой процесс с более плавной и стабильной кадровой частотой. Apple утверждает, что при его активации задержка звука в AirPods заметно уменьшается, это же свойство актуально для игровых контроллеров. Игровой режим актуален для любой игры на Mac.

Наконец, macOS Sonoma получила набор новых заставок с видами природы из разных уголков вида. Если компьютер не используется долгое время, то на его дисплее будут демонстрироваться замедленные видео с пейзажами разных мест — причём, таким образом, как это реализовано в tvOS.