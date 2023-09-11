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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Бенчмарк Cinebench теперь содержит программу тестирования видеокарт — впервые с 2013 года
Странно, что так долго тянули.

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Разработчики популярного пакета тестирования Cinebench вернули бенчмарк производительности видеокарт. Новая программная функция была возвращена в редакции 2024 года, убрали же её ещё в 2013-м. Опробовавшие новинку журналисты отметили, что в Cinebench 2024 используется одна и та же сцена для тестирования CPU и GPU. Это позволяет выбрать более быструю конфигурацию для рендеринга рабочих проектов, например.

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Обновлённая версия Cinebench также получила улучшенную совместимость с различными системами. Программа включает в себя поддержку архитектуры x86/64 (Intel/AMD) и Arm64 на Windows и macOS. Это позволяет расширить доступность ПО на новых процессорах от Apple и Snapdragon. Движок рендеринга Redshift поддерживает работу с графическими процессорами от Nvidia, AMD и Apple.

Новую Cinebench 2024 уже можно скачать с официального сайта компании Maxon или из магазинов приложений Microsoft Store и Mac App Store.

#бенчмарки #cinebench 2024
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