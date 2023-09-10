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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
Она будет решать в Индии самые разные задачи.

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Компания NVIDIA и индийская Tata Group сообщили о заключении специального расширенного соглашения о сотрудничестве, в рамках которого будет создана масштабная инфраструктура и целая платформа для создания проектов в области искусственного интеллекта.

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В тексте заявления, опубликованного на официальном сайте NVIDIA, говорится, что заключённое партнёрское соглашение предоставит тысячи организаций (включая стартапы) и научных объединений из Индии доступ к передовым технологиям для созданий ИИ-приложений.

NVIDIA и индийский транснациональный конгломерат Tata Group собираются совместными усилиями обеспечить развёртывание HPC-систем на базе суперчипов NVIDIA GH200 Grace Hopper. Таким образом, в Индии будет создана облачная инфраструктура, использующая глобальную сеть Tata Communication для обеспечения высокоскоростной передачи данных. С помощью такой платформы можно будет решать ресурсоёмкие задачи в области генеративного ИИ и больших языковых моделей.

Уже сейчас объявлено, что новую систему будет использовать Tata Consultancy Services (TCS), которая предоставляет услуги в области IT и консалтинга. Совместная работа с NVIDIA, как считают эксперты, поможет TCS повысить квалификацию своих сотрудников, штат которых насчитывает около 600 тыс. человек. Само же партнёрство должно поспособствовать ИИ-трансформации различных компаний в составе Tata Group — причём, в самых разных отраслях экономики.

#nvidia #tata group
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