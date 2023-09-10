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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Страны G20 намерены взять под жёсткий контроль все криптотранзакции
Мера, которая была всегда нужна, получается?

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На двухдневном саммите G20 в Нью-Дели обсуждались не только разного рода политические вопросы, но и другие важные темы из смежных сфер. Так, например, поднимался вопрос о создании международного стандарта для криптоактивов.

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Если намеченные странами G20 планы сбудутся, то с 2027 года начнёт свою работу группа, которая облегчит обмен информацией о криптовалюте между странами. В совместно подписанной лидерами «Двадцатки» декларации говорится по этому поводу следующее: «Мы призываем к быстрой реализации Стандарта отчётности по криптоактивам (CARF) и внесению поправок в Стандарт общей отчётности (CRS). Мы просим Глобальный форум о прозрачности и обмену информацией в налоговых вопросах определить соответствующий и согласованный график начала обменов соответствующими юрисдикциями».

Предполагается, что принятые меры коснутся множества, среди которых есть Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Великобритания и США. Все страны Европейского союза сюда тоже относятся.

Напомним, что сам стандарт отчётности по криптоактивам был впервые представлен в октябре 2022 года, его тогда презентовала Организация экономического сотрудничества и развития. Данный документ предназначен для предоставления налоговым органам больше возможностей для контроля над криптотранзакциями и их участниками.

В рамках готовящейся инициативы страны обязаны будут ежегодно обмениваться информацией о криптотранзакциях. Это касается транзакций на нерегулируемых криптобиржах и у поставщиков криптокошельков.

Отдельные СМИ пишут, что сформированная в рамках саммита G20 группа поддержала рекомендации Финансового стабильного совета по «регулированию, надзору и контролю за деятельностью в сфере криптоактивов и глобальными стейблкоинами». Согласно данным рекомендациям, предлагается установить для стейблкоинов стандарты, аналогичные коммерческим банкам, и запретить любую деятельность, которая затрудняет идентификацию участников.

#криптовалюты #g20
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