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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft будет компенсировать своим корпоративным клиентам ИИ-сервисов все издержки по судам о нарушении авторских прав
Вот уж щедрость. Но не всё так просто.

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Компания Microsoft намерена взять на себя юридическую ответственность за любое нарушение авторских прав в отношении материалов, созданных с помощью ПО искусственного интеллекта, которое сейчас предлагается редмондцами в сервисах GitHub Copilot и Microsoft 365 Copilot. Данное решение было принято на фоне растущего влияния и развития сервисов с генеративным ИИ, использование которых увеличивает вероятность возможных конфликтов с правообладателями.

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Microsoft обязуется оплатить любые судебные издержки корпоративных клиентов, которым были предъявлены претензии за использование контента, созданного при помощи ИИ и нарушающего авторские права. Аналитики убеждены, что такое отношение Microsoft к своим клиентам должно сделать использование ИИ-сервисов более удобным и безопасным.

Напомним, раньше корпоративные клиенты разных сервисов на базе ИИ уже сталкивались с необходимостью отвечать по судебным искам со стороны поставщиков стоковых изображений, среди которых был Getty Images. Создатели различного контента (певцы, художники и другие) считают, что защищённые авторским правом материалы используются для обучения больших языковых моделей без согласия или компенсации.

Решение Microsoft по части компенсации судебных издержек корпоративному сектору не является уникальным в своём роде, ведь ещё в июне текущего года компания Adobe дала аналогичное обещание возместить юридические расходы клиентам сервиса Firefly AI, если тот нарушит чьи-либо авторские права.

В обоих случаях речь идёт не о слепом благородстве, а простом желании убедить платящего за использование ИИ-сервисов клиента отдавать деньги дальше, не боясь последствий.

В компании Microsoft подчеркнули, что в случае подачи иска третьей стороной редмондцы намерены защищать клиента и заплатят нужную по суду компенсацию. Как долго компания намерена поддерживать это показательное благородство — узнаем когда-нибудь.

#microsoft #github #github copilot
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