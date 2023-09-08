«Содействие повышению стоимости жизни» — ключевая причина грядущих разбирательств.

Компании Google грозит многомиллиардный иск от британских потребителей, которые обвинили её в «содействии повышению стоимости жизни». Информацию об этом опубликовало издание Guardian — журналисты пишут, что корпорация подавила конкуренцию на рынке поисковых систем, что привело к повышению цен во всех отраслях экономики Великобритании.

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Иск подал Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (Competition Appeal Tribunal, CAT). Данная организация в соответствующих документах указала, что Google нарушила закон о конкуренции и подняла стоимости жизни каждого потребителя страны. Регулятор также подчеркивает, что Google всячески препятствует конкуренции в мобильном поиске и использует своё доминирующее положение на рынке с целью повышения цен, с которыми вынуждены смириться рекламодатели.

Финансированием коллективного иска будет заниматься глобальный спонсор коммерческих судебных разбирательств Hereford Litigation. Участники рынка считают, что подобный выпад в сторону Google необходим для «восстановления баланса» — это также должно вернуть людям веру в то, что с IT-гиганта в любой момент можно спросить за его действия./p>

Истцы хотят взыскать компенсации в размере 7,3 миллиарда фунтов стерлингов, данная сумма будет распределена между приблизительно 65 миллионами британских пользователей в возрасте старше 16 лет. В дополнение к этому иску, ещё один регулятор Великобритании, Управление по конкуренции и рынкам (Competition mand Markets Authority, CMA) начал расследование по поводу злоупотреблений Google доминированием в сфере рекламных технологий. Там считают, что в 2019 году Google заплатила Apple примерно 1,2 миллиарда фунтов за то, чтобы её поисковая система по умолчанию использовалась в браузере Safari.