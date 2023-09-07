В очередной раз.

Настольная версия браузера Chrome в скором времени получит серьёзное обновление внешнего вида. Программа в ближайшие недели перейдёт на оформление на основе хорошо известного фирменного дизайнерского языка Material You, который давно внедрятся компанией Google. Разработчики говорят о переработке значков, упоминая «акцент на читаемость» и новые цветовые палитры.

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Так, элементы интерфейса станут более закруглёнными по сравнению с предыдущей версией. Будут изменены иконки и добавлены новые цветовые палитры. Это также должно помочь сделать браузер более персонализированным.

Помимо внешних изменений, Google Chrome ждут некоторые важные новшества по части безопасности. Его разработчики говорят о серьёзном улучшении проверки вредоносных сайтов. Если сейчас перечень опасных сайтов пополняется каждые 30-60 минут, то после обновления список начнут обновлять в режиме реального времени. Google убеждена, что это позволит повысить эффективность защиты на 25 %. Осталось дождаться обновления и протестировать все новые функции.