Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Браузер Google Chrome получит новый внешний вид и улучшенную систему безопасности
В очередной раз.

реклама

Настольная версия браузера Chrome в скором времени получит серьёзное обновление внешнего вида. Программа в ближайшие недели перейдёт на оформление на основе хорошо известного фирменного дизайнерского языка Material You, который давно внедрятся компанией Google. Разработчики говорят о переработке значков, упоминая «акцент на читаемость» и новые цветовые палитры.

реклама

Так, элементы интерфейса станут более закруглёнными по сравнению с предыдущей версией. Будут изменены иконки и добавлены новые цветовые палитры. Это также должно помочь сделать браузер более персонализированным.

Помимо внешних изменений, Google Chrome ждут некоторые важные новшества по части безопасности. Его разработчики говорят о серьёзном улучшении проверки вредоносных сайтов. Если сейчас перечень опасных сайтов пополняется каждые 30-60 минут, то после обновления список начнут обновлять в режиме реального времени. Google убеждена, что это позволит повысить эффективность защиты на 25 %. Осталось дождаться обновления и протестировать все новые функции.

#google #chrome #браузеры
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google хочет внедрить новый сетевой стандарт Web Integrity API для контроля безопасности, но экспертов идея не вдохновила
Браузер Firefox для Android в скором времени получит поддержку сторонних расширений
Магазин приложений Play Store отныне адаптирован для устройств с большими экранами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
44
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
6
ТОП-5 худших процессоров всех времен
37
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
10
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
50
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
11
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
14
Как увеличить память в младшей Xbox series S
15

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
19:49
Повторю, ты из окопа пишешь? Нет. Кто пустозвон?
77 процентов молодых американцев не пригодны к службе в армии
Андрей Квашнин
19:48
Где? ты можешь быть гражданином любой страны и при этом быть последней паскудой.
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
usr721
19:48
Армяне все же поняли полную бесполезность и недееспособность ОДКБ?
Минобороны Армении анонсировало совместные военные учения с США
Владислав Ефимов
19:46
Так можно и до 10ххх ждать и ничего не поменять))
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
Андрей Квашнин
19:45
Вот заходишь ты, диванный вояка, в кабак водочки откушать. а там сидит вояка. Спрашиваешь у него про игру в очко... Ну и всё.. Конец херою.
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
ЮРА ОНИЩЕНКО
19:45
Вокруг хиева уже пора строить
NASA завершила работу над космическим аппаратом Psyche перед запуском в октябре
ЮРА ОНИЩЕНКО
19:43
Так вы не страна вовсе, а смехдержава
Новый глава Минобороны Украины посетовал на нехватку средств для выплат ВСУ
LASUNYA-BOY
19:40
у тебя в single core сколько?
Предполагаемая оценка Intel Core i9-14900K в Cinebench 2024 до 5% больше, чем у 13900K
Андрей Квашнин
19:40
Если бы дали свалить всем, кто хотел, то СВО бы уже давно закончилось.
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
Alex TOPMAN
19:33
А по видеокарте недолёт аж целых 18% до результатов на холодной водичке на хвботе. )) Для любителей поразмять мозги - предлагаю поискать ответ на вопрос: "Почему тогда игры дают от разгона видеокарты ...
Предполагаемая оценка Intel Core i9-14900K в Cinebench 2024 до 5% больше, чем у 13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем