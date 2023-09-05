Закономерный итог.

Немецкий разработчик и поставщик программного обеспечения SAP намерен завершить поддержку клиентов из РФ до конца текущего года. Он уже уведомил российских партнёров и клиентов об окончательном сворачивании поддержки своих продуктов в стране.

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Копия письма SAP оказалась в распоряжении крупных российских информационных изданий. В нём говорится, что до 31 декабря 2023 компания отключит партнёров от поддержки ПО, но до конца сроков истечения контрактов останется доступ к облачным сервисам.

Инсайдер утверждает, что уведомление от SAP получило уже около сотни клиентов, которые до сих пор пользуются услугами компании. О своём решении покинуть рынок РФ и РБ немецкий разработчик программного обеспечения объявил ещё в марте 2022 года. Через несколько месяцев SAP решил провести реструктуризацию офисов и перевести сотрудников в Армению, Азербайджан, Грузию и Казахстан. Но поддержка клиентов в РФ и РБ продолжалась.

Среди самых крупных клиентов SAP в России было ОАО «РЖД», которое в конце прошлого года приняло решение заменить все недоступные программные продукты — на это планировалось выделить 6,4 миллиарда рублей.