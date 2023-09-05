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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Холдинг VK проводит масштабную реструктуризацию
Видимо, надо.

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Компания VK объявила о начале проведения масштабной реструктуризации, в рамках которой будут созданы две бизнес-группы, объединяющие в себе ключевые продукты и сервис холдинга. Помимо этого, изменения должны помочь холдингу «более эффективно использовать сквозные технологические разработки для повышения качества работы схожих по функциональности продуктов и решений».

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По новым данным, платформы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер» объединены в бизнес-группу «Социальные платформы и медиаконтент». Ею должен заниматься старший вице-президент VK по медиастратегии, коим сейчас назначен Степан Ковальчук.

Что касается почтового сервиса Mail.ru, магазина приложений Rustore, VK ID, VK Pay, а также образовательных продуктов и новых бизнесов, то они теперь объединены в бизнес-группу «Экосистемные и комплексные сервисы» под руководством старшего вице-президента VK по развитию бизнеса и инвестициям Александра Айвазова.

В самой VK уточнили, что по мере развития продуктов, бизнес-группы могут расширяться и включать в себя новые активы холдинга. Продукты и сервисы, которые не вошли в созданные бизнес-группы, продолжат развитие в рамках своих подразделений.

#вконтакте #vk
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