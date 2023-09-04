Отказ локализовать данные — вот та самая причина.

Российские СМИ сообщают, что стриминговый сервис был оштрафован на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в базах данных в России. Соответствующее постановление было вынесено мировым судьёй 422-го судебного участка Таганского района столицы в понедельник, 4 сентября.

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Так, американская компания Twitch Interactive была признана виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП. Максимальное наказание по этой статье составляет 18 млн рублей. Ровно по такой же причине Таганский суд признал виновной американскую компанию Match Group, которая владеет сервисом Tinder. Ей тоже был присуждён штраф, но на более «скромную» сумму — 10 млн рублей.

Напомним, российский суд впервые оштрафовал Tinder и Twitch за отказ локализовать данные ещё летом 2022 года. В обоих случаях штрафы составили по 2 млн рублей. Сам закон «О персональных данных обязывает российские и иностранные компании хранить личные данные россиян только на территории РФ. Требование применяется к иностранным компаниям, не имеющим физического присутствия в России. За отказ от выполнения требований ресурсам может грозить полная блокировка на территории РФ.