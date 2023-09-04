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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сервисы Twitch и Tinder получили новые штрафы в РФ на 23 млн рублей
Отказ локализовать данные — вот та самая причина.

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Российские СМИ сообщают, что стриминговый сервис был оштрафован на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в базах данных в России. Соответствующее постановление было вынесено мировым судьёй 422-го судебного участка Таганского района столицы в понедельник, 4 сентября.

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Так, американская компания Twitch Interactive была признана виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП. Максимальное наказание по этой статье составляет 18 млн рублей. Ровно по такой же причине Таганский суд признал виновной американскую компанию Match Group, которая владеет сервисом Tinder. Ей тоже был присуждён штраф, но на более «скромную» сумму — 10 млн рублей.

Напомним, российский суд впервые оштрафовал Tinder и Twitch за отказ локализовать данные ещё летом 2022 года. В обоих случаях штрафы составили по 2 млн рублей. Сам закон «О персональных данных обязывает российские и иностранные компании хранить личные данные россиян только на территории РФ. Требование применяется к иностранным компаниям, не имеющим физического присутствия в России. За отказ от выполнения требований ресурсам может грозить полная блокировка на территории РФ.

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DIP48
19:16
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:15
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:11
Прикручивали, как раз прикручивали, начиная еще с СССР))). Москвич-400 / 401, представлял собой воссозданный на основе сохранившихся экземпляров и полученных СССР по репарациям остатков оборудования и...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:10
А уж какие легенды ходят про "настоящее немецкое качество" Опеля))). Владельцы Опелей матом не дадут соврать))).
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:10
Так почему на мерседесе не прикручивали шилдик москвич ? А все что потому что не хотят свою марку вговне топить
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:09
Даже более того, немецкие бренды собирались и делались в России, все эти БМВ, Мерсы.)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:08
Нас правительства официально дурит, китайская гавной , под шильдик москвича. Боже какой же зашквар. И мы ещё говорим о суверенитете...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
А ты переехавший из Неньки хохол ? Южнорусский, так бы сразу и сказал. Если, конечно, фото не спер чужое из сети.
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
Ставят еще как ставят. И немцы ставят и американцы и англичане. Китай везде. Даже в айфоне)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:05
Пипец ты деревянный. Почему на поршень никто не ставит шильдик Лада? Даже можешь не гуглить, не найдёшь хд
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
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