Увеличение производительности будет заметно в разрешении 4K на новых видеокартах.

Компания AMD объявила о выпуске свежего пакета обновления графического драйвера Radeon Software Adrenalin 23.8.2 WHQL для операционных систем Windows 10 и 11. Для игроков новая версия драйвера важна тем, что она добавляет поддержку космической ролевой игры Starfield.

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В самой AMD утверждают, что официальное добавление поддержки Starfield в новом драйвере увеличивает на 16 % производительность видеокарт Radeon RX 7900 XTX конкретно в этой игре при запуске в разрешении 4K — это если сравнивать с версией драйвера 23.8.1. Для более дешёвой Radeon RX 7900 XT увеличение производительности тоже гарантировано — причём, на те же 16 %.

Radeon Software Adrenalin 23.8.2 WHQL также исправила проблему «вылетов» драйвера в игре Baldur’s Gate 3 при использовании клиента на базе DirectX 11. Данная проблема была актуальна именно для систем с видеокартами Radeon RX 7000.

На странице с пояснением по поводу релиза Radeon Software Adrenalin 23.8.2 WHQL есть информация об известных проблемах, связанных с новой версией драйвера:

пункт «кадры в секунду» в оверлее с данными по производительности может не отображаться в различных играх;

рассинхронизация звука и видео при записи с использованием программного обеспечения AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1;

некоторые дисплеи Samsung с поддержкой FreeSync Premium Pro не могут достигать корректной яркости в определённых играх при включённой локальной регулировкой яркости (local dimming).

За другими подробностями по свежей версии Adrenalin следует обратиться на сайт производителя.